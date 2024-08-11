Ленинградские аграрии провели эксперимент с японским просом

Поля этой культурой засеяли в хозяйстве «Осничевский» под Киришами Ленинградские фермеры хозяйства «Осничевский» провели эксперимент по посадке пайзы, или японского проса, рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.
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