Жужжат горы и пещеры

Наталья Изъюрова Это точно! Стыдно за страну, с которой все чего-то тянут((( на халяву. Нам что, самим деньги девать некуда?!

Алексей Григорьев Дешёвая электроэнергия в России — всё, отметил замминистра энергетики Грабчак. Цены на него могут взлететь в 2–3 раза для обеспечения окупаемости инвестиций. Гражданам придётся выбирать — либо платить больше, потреблять меньше, добавили в ведомстве.