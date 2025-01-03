Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Баку -единственный город стоящий на Берегу Каспия и живущий за счет нефти и газа, все остальные города  в основном жи...Ильхам, не помнящ...
  • N N
    Уж каки осталися, тех и присылают! А скоро вообще детвору подгонят!В ВСУ пожаловалис...
  • Владимир Акулов
    Все  закончится  тем  ,  что  просто  не  будет  Украины.«Серые» против «ч...

Жужжат горы и пещеры

Жужжат горы и пещеры

Жужжат горы и пещерыИз-за майнинга Абхазия вернулась к графику отключений электричества несмотря на гуманитарные энергопоставки России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Изъюрова
Это точно! Стыдно за страну, с которой все чего-то тянут((( на халяву. Нам что, самим деньги девать некуда?!
Ответить
15 час.
Алексей Григорьев
Дешёвая электроэнергия в России — всё, отметил замминистра энергетики Грабчак. Цены на него могут взлететь в 2–3 раза для обеспечения окупаемости инвестиций. Гражданам придётся выбирать — либо платить больше, потреблять меньше, добавили в ведомстве.
Ответить
15 час.
M
Malina
Это получается, что Я-пенсионерка из Краснодарского края оплачиваю электричество этим ДАРМОЕДАМ?????!!!! Почему??? Пусть мои счета за Эл-во оплачивают ТЕ, кто решил спонсировать этих дармоедов...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх