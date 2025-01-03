Жужжат горы и пещерыИз-за майнинга Абхазия вернулась к графику отключений электричества несмотря на гуманитарные энергопоставки России.
Жужжат горы и пещеры
Комментарии
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Наталья Изъюрова
Это точно! Стыдно за страну, с которой все чего-то тянут((( на халяву. Нам что, самим деньги девать некуда?!
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15 час.
Алексей Григорьев
Дешёвая электроэнергия в России — всё, отметил замминистра энергетики Грабчак. Цены на него могут взлететь в 2–3 раза для обеспечения окупаемости инвестиций. Гражданам придётся выбирать — либо платить больше, потреблять меньше, добавили в ведомстве.
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15 час.
M
Malina
Это получается, что Я-пенсионерка из Краснодарского края оплачиваю электричество этим ДАРМОЕДАМ?????!!!! Почему??? Пусть мои счета за Эл-во оплачивают ТЕ, кто решил спонсировать этих дармоедов...
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11 час.
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