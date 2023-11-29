Киевское дежавю: отравление жены Буданова заставило вспомнить о Ющенко

Новость из Киева о том, что в организме жены начальника военной разведки Кирилла Буданова Марианны были обнаружены тяжелые металлы в количестве, позволяющем предположить намеренное отравление, сразу же заставила людей с хорошей памятью нервно вздрогнуть.