Киевское дежавю: отравление жены Буданова заставило вспомнить о Ющенко

Новость из Киева о том, что в организме жены начальника военной разведки Кирилла Буданова Марианны были обнаружены тяжелые металлы в количестве, позволяющем предположить намеренное отравление, сразу же заставила людей с хорошей памятью нервно вздрогнуть.
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