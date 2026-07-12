«Видел я эту ракету. Простая как три рубля. Дайте в долг» – Украина потребует отдать ей «Пэтриоты»

Украина собирается упрашивать разные страны дать ей ракеты ПВО «Пэтриот» в долг. Об этом советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескреснов заявил в эфире телеканала «Мы Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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