WP: Европе будет сложно поддерживать Киев в случае победы Трампа

REUTERS/Carlos Barria/File Photo Несмотря на обещание лидеров европейских стран поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", в силу целого ряда факторов перспектива такой поддержки становится менее вероятной: от внутренней усталости до возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, сообщает газета The Washington Post.