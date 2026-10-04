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Короткая рабочая неделя в России ожидается в начале ноября, день сократят на час

Короткая рабочая неделя в России ожидается в начале ноября, день сократят на час

Россияне отработают почти последний сокращенный день в 2026 году во вторник, 3 ноября. Рабочую смену сократят на один час, напомнила в беседе с РИА «Новости» доцент Президентской академии Мария Кутарова.

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