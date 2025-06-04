Захарова анонсировала передачу Украине тел 6000 погибших военных ВСУ

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о начале процесса передачи Украине тел 6000 погибших военнослужащих, что стало результатом переговоров между сторонами в Стамбуле.
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