Военное обозрение

3 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    у себя  в кабинетах они это  зафиксировали? Мерзко  это писать до суда.Социологи зафикси...
  • федор
    Как эта полукровка греческая и гнида фашистская задолбала. Вот кого действительно надо уничтожать так это этих ублюдк...Глава Минобороны ...
  • Валентин Щербаков
    А судьи кто, извращенцы из гейропы и пиндостана...В Гааге открылся ...

Немецкое издание: Быстрое и массовое уничтожение переданной Киеву западной бронетехники «отрезвило» Европу

Немецкое издание: Быстрое и массовое уничтожение переданной Киеву западной бронетехники «отрезвило» Европу

Надежды некоторых западных стран на поставленную Украине военную технику не оправдались, после неудачного наступления и больших потерь ВСУ наступило "отрезвление".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх