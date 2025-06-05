Дайджест дня: прощальный Civic Type R, юбилейный Chrysler и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Хот-хэтч Honda Civic Type R досрочно покидает европейский рынок из-за ужесточающихся эконорм.
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