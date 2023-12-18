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Адвокат Карабанов рассказал, что делать, если фейерверк повредил окно или машину

Адвокат Карабанов рассказал, что делать, если фейерверк повредил окно или машину

Одной из самых ярких новогодних традиций в России является запуск праздничных фейерверков. Причем часто разукрасить небо в первую ночь в году берутся не только местные власти, но и простые граждане, заранее прикупившие пиротехнику.

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