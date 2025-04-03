Терапевт Бурнацкая рассказала об опасности передозировки витамина С

В детстве мы с радостью жевали аскорбинку, считая её абсолютно безопасной. Но действительно ли витамин C — это исключительно полезное вещество?Врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая рассказала РИАМО, что избыток витамина C может вызвать проблемы со здоровьем.
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