Терапевт Бурнацкая рассказала об опасности передозировки витамина С

В детстве мы с радостью жевали аскорбинку, считая её абсолютно безопасной. Но действительно ли витамин C — это исключительно полезное вещество?Врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая рассказала РИАМО, что избыток витамина C может вызвать проблемы со здоровьем.