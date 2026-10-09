Медведев заявил, что на поминки по Мерцу никто не приедет

Дмитрий Медведев в 2015 году Фото: © «Татар-информ» Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию нынешнего Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца на участие одного из его предшественников, Герхарда Шредера, в праздновании дня рождения Президента России Владимира Путина.