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Татар-информ

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Медведев заявил, что на поминки по Мерцу никто не приедет

Медведев заявил, что на поминки по Мерцу никто не приедет

Дмитрий Медведев в 2015 году Фото: © «Татар-информ» Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию нынешнего Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца на участие одного из его предшественников, Герхарда Шредера, в праздновании дня рождения Президента России Владимира Путина.

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