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"Россию станут раздирать на части": Пророчество старца Серафима Вырицкого. Что будет с русскими?

"Россию станут раздирать на части": Пророчество старца Серафима Вырицкого. Что будет с русскими?

Преподобный Серафим Вырицкий — один тех старцев, к которому за молитвами и наставлениями шли тысячи верующих.

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