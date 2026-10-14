Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Через наши трупы» и «плохая погода». Европа и Украина за один день похоронили мирный план.

«Через наши трупы» и «плохая погода». Европа и Украина за один день похоронили мирный план.

В понедельник глава МИД Польши Радослав Сикорский заговорил о слухах. «Ходят слухи, что некоторые рассчитывают на возвращение этих активов России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Гарий Щерба
Гарий Щерба

Ну , пусть потом в ФАШИЗМНГТОНЕ и ГЕЙРОПЕ НЕ ЗАЛАМЫВАЮТ себе РУКИ от ЗЛОБЫ и БЕЗЫСХОДНОСТИ , когда РОССИЯ КОНФИСКУЕТ ДЕНЕЖКУ с ПРЕДПРИЯТИЯМИ у ИХ ФИРМ , работающих в РОССИИ ....!!! А НАЧАЛО кстати уже ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ , так что ............. ФЛАГ им в РУКИ и БАРАБАН на ШЕЮ . Вот тогда и ПОСМОТРИМ , чьи , ТРУПЫ , у НИХ , ТАМ , БУДУТ.

Профиль пользователя Дмитрий Гурин
Дмитрий Гурин

"Пока в Вашингтоне и Брюсселе делят деньги и гарантии, глава украинского Офиса миграционной политики Василий Воскобойник сообщил: в первом полугодии на десять новорождённых в стране пришлось 35 умерших. За год Украина потеряла 800 тысяч человек." .......... а потом главы ЕС примут "коллективное решение", всех залетных мигрантов переселить в Хохляндию. А то Киргизия оказалась их принимать панымашь....