ЧВК «Вагнер» есть ни что иное, как «пилотный проект» - потешные войска Царя XXI века Владимира

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Сергей Росси
Может высадить и Вагнеров в США ? Зачистили бы ...
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13 час.
Александр Денисов
Вроде бы этот, по кличке &quot;Седой&quot;, был &quot;в третьей команде запасным&quot; и в так называемом &quot;штабе Вагнера&quot; не числился. Может врут?
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8 час.

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