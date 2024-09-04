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Царьград

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Песков объяснил, почему Путин не взял Шойгу в президентскую делегацию во время поездки по Туве

Песков объяснил, почему Путин не взял Шойгу в президентскую делегацию во время поездки по Туве

Журналисты спросили пресс-секретаря президента о том, почему тот перестал ездить в Тыву вместе с Сергеем Шойгу.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
В Туве украсть нечего. Да и почти всех помощничков на нары пристроили.
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15 час.

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