Российские рапиристы выиграли золото командного турнира на этапе Кубка мира в Японии СпортпрессаВ японском Такамацу завершился этап Кубка мира по фехтованию, который стал важной вехой для российских спортсменов.
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