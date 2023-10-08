Конгрессвумен Грин предположила, что Украина передает оружие ХАМАС

Вооруженные формирования палестинского движения ХАМАС организовали атаки на Израиль. Для этого они могли использовать американское оружие, которое прибыло с Украины, заявила конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в социальной сети X* (ранее Twitter).
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