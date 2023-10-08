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Конгрессвумен Грин предположила, что Украина передает оружие ХАМАС

Конгрессвумен Грин предположила, что Украина передает оружие ХАМАС

Вооруженные формирования палестинского движения ХАМАС организовали атаки на Израиль. Для этого они могли использовать американское оружие, которое прибыло с Украины, заявила конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в социальной сети X* (ранее Twitter).

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