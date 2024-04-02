Бах: МОК просил украинцев следить за словами спортсменов из РФ в интернете

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что комитет просил украинцев следить за патриотическими высказываниями спортсменов из РФ в интернете, чтобы не допустить их участия в Олимпиаде в Париже.
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