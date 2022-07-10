Врач рассказал, как охладить помещение без кондиционера и вентилятора

Охладить помещение при невозможности использовать кондиционер и вентилятор можно тазом с холодной водой и льдом, сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников .
Охладить помещение при невозможности использовать кондиционер и вентилятор можно тазом с холодной водой и льдом, сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников .
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