Три судна с оружием для Киева уничтожены в Чёрном море: сводка Минобороны

Морская блокада Украины перестала быть эвфемизмом. Ещё пару лет назад мы говорили о «зерновой сделке» и гуманитарных коридорах, а теперь Минобороны РФ буднично отчитывается об уничтожении трёх сухогрузов с военными грузами в Чёрном море.