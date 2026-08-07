Три судна с оружием для Киева уничтожены в Чёрном море: сводка Минобороны

Морская блокада Украины перестала быть эвфемизмом. Ещё пару лет назад мы говорили о «зерновой сделке» и гуманитарных коридорах, а теперь Минобороны РФ буднично отчитывается об уничтожении трёх сухогрузов с военными грузами в Чёрном море.
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