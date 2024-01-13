Власти Кузбасса передали угольщикам огромное количество плодородных земель

Под разработку угольщики получили более 200 000 квадратов сельскохозяйственных земель.Председатель правительства Кузбасса подписал ряд распоряжений о передаче 250 000 квадратных метров земель, которые ранее были предназначены для сельскохозяйственных нужд, а теперь переданы угольщикам.
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