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Власти Кузбасса передали угольщикам огромное количество плодородных земель

Власти Кузбасса передали угольщикам огромное количество плодородных земель

Под разработку угольщики получили более 200 000 квадратов сельскохозяйственных земель.Председатель правительства Кузбасса подписал ряд распоряжений о передаче 250 000 квадратных метров земель, которые ранее были предназначены для сельскохозяйственных нужд, а теперь переданы угольщикам.

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