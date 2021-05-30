Мать ребёнка-инвалида более 2-х лет добивается от тюменских властей установки пандуса

Чтобы выйти на простую прогулку, маме мальчика приходится преодолеть целую «полосу препятствий» — спустить 19-килограммовую коляску, затем 25-киллограмогого Севастьяна, а потом проделать то же в обратной последовательности для возвращения домой.
Чтобы выйти на простую прогулку, маме мальчика приходится преодолеть целую «полосу препятствий» — спустить 19-килограммовую коляску, затем 25-киллограмогого Севастьяна, а потом проделать то же в обратной последовательности для возвращения домой.
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