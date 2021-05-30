nashgorod

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    Единственный батут в наше детство,это была кроватная сетка выброшенная на улицу.Самокаты мастерили сами из досок и п...Почему батуты кал...
  • Александр Дементьев
    Складывается ощущение, что ЕР создаёт систему раздачи милостыни. Этому 10 тысяч, тому полторы, пенсионерам по 150 ру...Владимир Путин вс...
  • Серж Южанин
    А что надо было делать с этим быком? За хвост тянуть с огорода?..Тюменец застрелил...

Мать ребёнка-инвалида более 2-х лет добивается от тюменских властей установки пандуса

Мать ребёнка-инвалида более 2-х лет добивается от тюменских властей установки пандуса

Чтобы выйти на простую прогулку, маме мальчика приходится преодолеть целую «полосу препятствий» — спустить 19-килограммовую коляску, затем 25-киллограмогого Севастьяна, а потом проделать то же в обратной последовательности для возвращения домой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх