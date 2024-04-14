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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов о лимите в КХЛ: «Давно предлагаю играть без легионеров, пока мы под санкциями. Столько молодежи выступало бы – хватило бы и КХЛ, и НХЛ»

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ на сезон-2024/25.

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