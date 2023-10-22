НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FTimes

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    А почему интерес только к Семигину. Он хоть бизнесом занимался и мог заработать на такой дом ? А тихий Глазьев  , как...Золотая земля на ...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    судить с конфискациейЗолотая земля на ...
  • Валерий Миронов
    Что за бред!Шесть привычек, к...

Золотая земля на Рублёвке: тайны посёлка «Новый дом» и Геннадия Семигина

Золотая земля на Рублёвке: тайны посёлка «Новый дом» и Геннадия Семигина

Золотая земля на Рублёвке: тайны посёлка «Новый дом» и Геннадия Семигина Елена ГалицкаяНа окраине Москвы, всего в нескольких километрах от МКАД, расположен небольшой посёлок «Новый дом», который давно привлекает внимание своими роскошными усадьбами и тайнами, связанными с его обитателями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
судить с конфискацией
Ответить
14 час.
tsan tsan
А почему интерес только к Семигину. Он хоть бизнесом занимался и мог заработать на такой дом ? А тихий Глазьев  , как жена Цезаря, вне подозрений ?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх