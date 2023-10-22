Золотая земля на Рублёвке: тайны посёлка «Новый дом» и Геннадия Семигина Елена ГалицкаяНа окраине Москвы, всего в нескольких километрах от МКАД, расположен небольшой посёлок «Новый дом», который давно привлекает внимание своими роскошными усадьбами и тайнами, связанными с его обитателями.
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