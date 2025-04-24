Психолог объяснила, в каких случаях чёрная полоса в жизни не заканчивается

Когда человек постоянно находится в роли жертвы, он притягивает к себе негативные события. Также к этому приводит непроработанная травма насилия, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии