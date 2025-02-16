Военно-морские учение ВМФ России и других стран мира стартовали в Индонезии

Совместные военно-морские учение Военно-морского флота (ВМФ) «Комодо-2025» стартовали в районе индонезийского острова Бали и продлятся до 22 февраля, сообщает 15 февраля пресс-служба министерства обороны России.
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