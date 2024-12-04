Молдавия закупила 80% газа на отопительный сезон Молдавия закупила около 80% природного газа, необходимого республике на период отопительного сезона, заявил и.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Молдавия закупила 80% газа на отопительный сезон Молдавия закупила около 80% природного газа, необходимого республике на период отопительного сезона, заявил и.
Свежие комментарии