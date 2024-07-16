Ynet: демонстранты перекрыли шоссе в Тель-Авиве, требуя возвращения заложников

Десятки людей вышли на шоссе "Аялон" в восточной части Тель-Авива и блокировали движение автомобилей по одной из главных транспортных магистралей местной агломерации, требуя скорейшего освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.
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