﻿В Туле иностранец пытался дать взятку полицейскому, чтобы спасти супругу

В Туле на 34-летнего мигранта завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ. Как сообщает региональное следственное управление СК России, мужчина пытался дать полицейскому взятку ради своей жены.
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