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Махачев поддержал Умара Нурмагомедова после поражения на турнире UFC

Махачев поддержал Умара Нурмагомедова после поражения на турнире UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев прокомментировал поражение Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

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