Путин поручил передать ТГК-2 в управление ГЭХ

Президент России Владимир Путин поручил передать в доверительное управление "Газпром энергохолдингу" пакет акций Ярославской территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2), ранее изъятый в пользу государства.
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