Какой долг приведет к отключению: советы по оплате коммунальных услуг Ирэн ОрлонскаяПо словам юриста Баталова, владельцы жилья должны быть осведомлены о том, что отключение света и воды может произойти при накоплении определенного долга.
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