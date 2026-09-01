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Царьград

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Катастрофа в Непале и пророчества Ванги: СМИ заговорили о конце света

Катастрофа в Непале и пророчества Ванги: СМИ заговорили о конце света

Более тысячи погибших и тысячи пропавших без вести — стихийное бедствие в Гималаях связали с предсказаниями на 2026 год.

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