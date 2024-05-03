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В Венгрии обвинили США в стремлении превратить Восточную Европу в "острие копья"

В Венгрии обвинили США в стремлении превратить Восточную Европу в "острие копья"

Либеральные элиты США стремятся превратить центральноевропейские государства в острие своего копья в конфликте с Россией, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью Такеру Карлсону.

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