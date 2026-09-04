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1000 трусов, тараканье молоко и идеальный писсуар: названы лауреаты Шнобелевской премии – 2026

1000 трусов, тараканье молоко и идеальный писсуар: названы лауреаты Шнобелевской премии – 2026

В Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевской премии. В этом году награды получили ученые за исследования в области разработки идеального писсуара, использования комариных хоботков в 3D-принтерах и точное определение поцелуя.

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