1000 трусов, тараканье молоко и идеальный писсуар: названы лауреаты Шнобелевской премии – 2026

В Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевской премии. В этом году награды получили ученые за исследования в области разработки идеального писсуара, использования комариных хоботков в 3D-принтерах и точное определение поцелуя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Екатеринбургско...
- Число убыточных о...
- M Атаку БПЛА отбива...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым