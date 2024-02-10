NYT: в администрации США признали, что допустили ошибки в подходе к конфликту в Газе

Администрация США допустила ошибки в своем подходе к конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер.
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