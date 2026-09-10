Александр Бугаев: Сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью образовательных и воспитательных программ Минпросвещения России

В Москве 10 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная реализации образовательно-просветительских мероприятий проекта Минпросвещения России «Без срока давности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России появится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым