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Александр Бугаев: Сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью образовательных и воспитательных программ Минпросвещения России

Александр Бугаев: Сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью образовательных и воспитательных программ Минпросвещения России

В Москве 10 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная реализации образовательно-просветительских мероприятий проекта Минпросвещения России «Без срока давности».

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