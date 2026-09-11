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Мировое обозрение

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Лавров пошутил, что G7 «большой называется по недоразумению»

Лавров пошутил, что G7 «большой называется по недоразумению»

Ироничный комментарий главы российского МИД Сергея Лаврова о «Большой семёрке» прозвучал на фоне куда более серьёзных цифр, которые в тот же день озвучил Владимир Путин.

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