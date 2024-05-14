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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Google облегчила жизнь учащимся: визуальный поиск Circle to Search научился решать ура...

Google облегчила жизнь учащимся: визуальный поиск Circle to Search научился решать ура...

Google облегчила жизнь учащимся: визуальный поиск Circle to Search научился решать уравненияРанее в этом году Google представила функцию визуального поиска Circle to Search («Обведение для поиска»), которая позволит пользователям Android-смартфонов обвести интересующий фрагмент на экране смартфона и буквально в одно касание получить информацию о нём в поисковике.

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