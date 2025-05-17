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Возможную наркозависимость лидеров Франции, Германии и Британии обсуждают все и всюду

Возможную наркозависимость лидеров Франции, Германии и Британии обсуждают все и всюду

То, как в одном вагоне на троих соображали немец, англичанин и француз, теперь притча во языцех! Не иначе изо всех сил тужились и пыхтели над 17-м пакетом антироссийских санкций.

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Комментарии
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Людмила Ненашева
&quot;Рыбак рыбака видит издалека.&quot;
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10 час.
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