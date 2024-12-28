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Бывшая невеста Лиама Пейна объявила о помолвке через два месяца после его смерти

Бывшая невеста Лиама Пейна объявила о помолвке через два месяца после его смерти

Картина разворачивается почти театрально: Лиам Пейн, известный экс-солист группы One Direction, обременённый харизматичными романами и поддерживающий дружеские отношения с давней знакомой Софией Смит, в своё время примерял мысли о женитьбе.

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