Бывшая невеста Лиама Пейна объявила о помолвке через два месяца после его смерти

Картина разворачивается почти театрально: Лиам Пейн, известный экс-солист группы One Direction, обременённый харизматичными романами и поддерживающий дружеские отношения с давней знакомой Софией Смит, в своё время примерял мысли о женитьбе.
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