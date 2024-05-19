Ремонт в ванной по цене банки краски! Шикарная бюджетная переделка

Хотите освежить внешний вид ванной комнаты, но не знаете, как сделать это проще, бюджетнее и быстрее всего? Тогда оцените идею немного ниже! По цене нескольких банок краски можно преобразить и плитку, и мебель в ванной комнате! Работа относительно быстрая и простая.