Игроки «Атлетико Б» убедили судью, что сфолил не имевший желтую карточку защитник, а его партнер. Рефери, уже удаливший Паскуаля, изменил решение

Встреча команд в Первом дивизионе RFEF в пятницу завершилась нулевой ничьей. COPE передает, что на 81-й минуте защитник мадридцев Мартин Паскуаль попал рукой в лицо Серхи Армеро, и главный судья Клементе Ортуньо показал нарушителю правил вторую желтую карточку.
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