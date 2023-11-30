В Забайкалье освободившийся зэк поставил рекорд по самому короткому пребыванию на воле

Рекорд по самому короткому пребыванию на воле поставил освободившийся из мест заключения осужденный.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, 29-летний гражданин, отбывавший наказание в колонии на территории региона за незаконный оборот наркотиков, разделял и пропагандировал идеологию деструктивного общественного движения АУЕ*.