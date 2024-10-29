Главком ВСУ Александр Сырский. На заднем плане Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua Благодаря вторжению войск киевского режима в Курскую область ВС России создали отдельную группировку войск — «Север» — на этом направлении, и теперь в случае отступления ВСУ российские подразделения на их плечах пойдут на Сумы.
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