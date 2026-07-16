Эксперт Юшков о ситуации в Ормузском проливе: "США перешли к "плану Б"

Каких результатов пытаются добиться США в ходе нового витка военной операции? Можно ли вообще решить вопрос с судоходством в Персидском заливе без участия Ирана? И что означают планы по поводу новых санкции против российской нефти на фоне мирового роста цен на этот энергоресурс? Ситуацию вокруг Ормузского пролива и реакцию энергетических рынков Алексей Фролов обсудил с гостем программы "События.
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