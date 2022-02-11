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Поздняков заявил, что у ОКР есть вопросы относительно сроков обработки пробы Валиевой

Поздняков заявил, что у ОКР есть вопросы относительно сроков обработки пробы Валиевой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что возникают вопросы к лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу сроков обработки декабрьской допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

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