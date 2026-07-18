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Царьград

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Екатерина Каталина посоветовала не спешить с увольнением

Екатерина Каталина посоветовала не спешить с увольнением

Бизнес-психолог Екатерина Каталина советует не увольняться на эмоциях после тяжёлой недели. Известный специалист рекомендует рассмотреть перегрузку как причину недовольства и тщательно обдумать решение, анализируя финансовую ситуацию и перспективы на рынке труда.

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