Препарат восстановил кишечник и обратил вспять тяжелую жировую болезнь печени

Препарат DT-109 представляет собой трипептид на основе глицина. Ранее исследователи уже показали, что он способен уменьшать проявления жировой болезни печени, однако механизм его действия оставался неясным.
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