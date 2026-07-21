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Препарат восстановил кишечник и обратил вспять тяжелую жировую болезнь печени

Препарат восстановил кишечник и обратил вспять тяжелую жировую болезнь печени

Препарат DT-109 представляет собой трипептид на основе глицина. Ранее исследователи уже показали, что он способен уменьшать проявления жировой болезни печени, однако механизм его действия оставался неясным.

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